Lebensgefährlicher Messerangriff auf Frau: Ehemann in U-Haft

Dortmund/Hamm (dpa/lnw)

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf eine Frau in Hamm ist gegen den 40 Jahre alten Ehemann Untersuchungshaft verhängt worden. Ihm wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund am Dienstag mitteilten. Die ebenfalls 40 Jahre alte Frau war bei dem Angriff am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Sie musste notoperiert werden. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft war sie am Dienstag außer Lebensgefahr.

Von dpa