Lebensgefährliche Messerstiche bei Streit unter Teenagern

Ein 14-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in Hemer (Märkischer Kreis) auf zwei Jugendliche eingestochen und einen 16-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Haftbefehl sei am Montag erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach Angaben der Ermittler war zwischen den Teenagern am Sonntagabend ein Streit ausgebrochen. Der 14-Jährige soll dabei ein Messer gezückt und auf den ebenfalls 14-Jährigen und den 16-Jährigen eingestochen haben. Ein 17-Jähriger soll ebenfalls in den Streit verwickelt und dem Tatverdächtigen geholfen haben. Der Hergang wird noch ermittelt.

Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, der 16-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Die beiden Tatverdächtigen wurden noch am Sonntagabend in der benachbarten Stadt Iserlohn festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt.