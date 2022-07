Lebensgefährliche Attacke mit Flasche: Verdächtiger gefasst

Meerbusch (dpa/lnw)

Nach einer lebensgefährlichen Attacke mit einer Flasche auf einen 23-Jährigen in Meerbusch bei Düsseldorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 26-Jährige sei einen Tag nach der Tat in einer Stadtbahn an seiner Wohnanschrift in Meerbusch festgenommen worden, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Der Mann sei auf den Bildern einer Überwachungskamera zu erkennen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft bewerte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Von dpa