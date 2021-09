Laumann: Wir halten Laschet für einen guten Mann

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat Unionskanzlerkandidat und Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) nach der Niederlage bei der Bundestagswahl den Rücken gestärkt. «Für Armin Laschet gibt es hier immer Rückenwind», sagte Laumann am Dienstag vor Beginn einer CDU-Fraktionssitzung im Landtag in Düsseldorf. «Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir halten ihn für einen guten Mann, und wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass er ein guter Bundeskanzler würde», betonte Laumann. «Niemand kennt ihn besser wie die CDU Nordrhein-Westfalen.»

Von dpa