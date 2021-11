Laumann will Landtag über neue Corona-Maßnahmen informieren

Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) möchte den Düsseldorfer Landtag am Mittwoch informieren, wie in Nordrhein-Westfalen die vierte Corona-Welle gebrochen werden soll.

Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf erfuhr, hat die Staatskanzlei am Montag eine entsprechende Unterrichtung beim Landtag beantragt. Laumann möchte demnach zu Beginn der Tagesordnung zum Thema «Schnelles Impfen, konsequente Regeln, wirksamer Schutz - so gehen wir gegen die vierte Welle vor» berichten. In dieser Woche soll auch die aktualisierte Coronaschutz-Verordnung mit schärferen Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte vorgestellt werden.