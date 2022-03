Laumann: Mehr Eigenständigkeit bei Herstellung von Medizin

Krefeld (dpa/lnw)

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat mehr Eigenständigkeit in Europa bei der Produktion von Arzneimitteln und Medizinprodukten gefordert. «Es ist nicht gut, dass wir bei bestimmten Produkte wie den Masken abhängig waren von Regionen auf der Erde, auf die wir Null Einfluss hatten», sagte Laumann am Donnerstag in Krefeld nach dem Besuch einer Arztpraxis. Dies sei eine Lehre aus gut zwei Jahren Pandemie. Heute mache das Land ähnliche Erfahrungen in ganz anderem Zusammenhang in der Ukraine.

Von dpa