Laumann: Bund muss mehr für kleine Betriebe tun

Lengerich (dpa/lnw)

Bei einem Besuch einer Backstube in Lengerich im Münsterland hat Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann die Bundesregierung aufgefordert, in der Energiekrise mehr für kleine und mittlere Betriebe zu tun. «Die Maßnahmen der Bundesregierung sind bisher für Betriebe keine nennenswerte Hilfe. Das muss sich ändern. Preissenkende Maßnahmen sind jetzt dringend erforderlich», sagte der CDU-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa