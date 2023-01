Lastwagen fährt gegen Stauende: Vier Verletzte

Köln (dpa/lnw)

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 57 bei Köln sind am Dienstag vier Männer verletzt worden. Ein Sattelzug sei gegen Mittag von hinten aufgefahren und habe drei weitere Lastwagen und ein Auto ineinander geschoben, sagte ein Polizeisprecher. Die A57 wurde in Richtung Köln gesperrt, auch am Dienstagnachmittag war der Verkehr noch nicht wieder freigegeben.

Von dpa