Laschet verabschiedet sich: «Es war mir eine Ehre»

Düsseldorf (dpa)

Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in seiner Abschiedsrede vor dem Düsseldorfer Landtag Gemeinsamkeit der Demokraten angemahnt. Auch in der Opposition dürfe man «nicht der Versuchung erliegen, Hass und Ressentiments zu schüren», sagte der 60-jährige neue Bundestagsabgeordnete am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landesparlaments.

Von dpa