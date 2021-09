Laschet: Linke nicht an nächster Bundesregierung beteiligen

Aachen (dpa)

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat erneut vor einer Beteiligung der Linken an einer Regierung im Bund gewarnt. «Wir brauchen eine stabile Regierung», sagte Laschet am Samstag in Aachen bei einer Kundgebung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Er wolle nicht, dass die Linke an der nächsten Bundesregierung beteiligt werde. Er prophezeie, «wenn es morgen eine Mehrheit gäbe für Rot-Rot-Grün, werden sie es machen».

Von dpa