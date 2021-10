Laschet dankte Jungen Union für Unterstützung

Münster (dpa)

CDU-Chef Armin Laschet hat die Unterstützung der Jungen Union im Wahlkampf gelobt. «Eine Gruppe war er immer da, sie war immer da, sie hat immer gekämpft, das war die Junge Union», sagte Laschet beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Münster am Samstag. Die JU hatte sich ursprünglich für CSU-Chef Markus Söder als Unionskanzlerkandidat ausgesprochen. Auch bei persönlichen Attacken gegen ihn habe die JU dagegen gehalten, er habe in der schwierigen Zeit viel Rückdeckung gespürt. Unionskanzlerkandidat Laschet hatte nach dem historischen Tiefstwert von nur 24,1 Prozent für CDU/CSU bei der Bundestagswahl angekündigt, künftig eigene Ambitionen zurückzustellen.

Von dpa