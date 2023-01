Lanz: Benedikt war «demütig, warmherzig, bescheiden»

Köln (dpa)

Fernsehmoderator Markus Lanz hat den verstorbenen Papst Benedikt XVI. in der persönlichen Begegnung als «demütig, warmherzig, bescheiden» wahrgenommen. Er sei «das genaue Gegenteil» eines Kirchenfürsten gewesen, hob Lanz in einem jetzt veröffentlichten Buch über Benedikt hervor. Lanz hatte Benedikt 2018 zusammen mit dem Theologen Manfred Lütz besucht. Benedikt starb an Silvester 2022 im Alter von 95 Jahren im Vatikan.

Von dpa