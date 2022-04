Langes Osterwochenende klingt sonnig und warm aus

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auch für den Rest des langen Osterwochenendes auf viel Sonnenschein einstellen. Für den heutigen Sonntag werden bis zu 19 Grad erwartet, am Ostermontag sind sogar bis zu 21 Grad möglich. Des Weiteren bleibt es sowohl am Sonntag als auch Montag im ganzen Land trocken. Lediglich über dem Bergland werden am Montag ein paar lockere Quellwolken erwartet, es bleibt aber niederschlagsfrei.

Von dpa