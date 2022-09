Langer Stau im Rheinland durch Lkw-Unfall auf der A57

Neuss (dpa/lnw)

Ein Lkw-Unfall auf der A57 bei Neuss hat am Freitag auf der vielbefahrenen Strecke im Rheinland zu langen Staus geführt. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Richtung Krefeld fahrender Sattelzug am Morgen kurz nach 6 Uhr unmittelbar hinter dem Autobahndreieck Neuss-Süd nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst auf einen Betonabweiser gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Lkw um die eigene Achse und kippte auf die Seite, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte. Die Feuerwehr musste den verletzten 33 Jahre alten Fahrer aus dem Führerhaus befreien. Er kam in ein Krankenhaus.

Von dpa