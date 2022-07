Ein Fußballspieler ist am Ball.

Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger hat sich einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen und wird am Freitag operiert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Uchino spielt seit 2021 für die Fortuna, kam aber in der 2. Liga bislang meist nur zu Kurzeinsätzen.