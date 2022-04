Lange Haftstrafe für tödlichen Messerangriff

Paderborn (dpa/lnw)

Wegen Totschlags ist ein 31 Jahre alter Mann vom Landgericht Paderborn am Dienstag zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten verurteilt worden. Er hatte im vergangenen September einen Freund im Verlauf eines Streits mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen und dessen Schlagader aufgeschlitzt. Der 30-jährige Familienvater starb mehrere Tage nach dem Vorfall an den Folgen der Verletzung.

Von dpa