Landwirt kippt mit Trecker um und verletzt sich schwer

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Mettmann mit seinem Trecker verunglückt und schwer verletzt worden. Der Landwirt sei aus bisher ungeklärter Ursache von einem abschüssigen Weg abgekommen, seitlich in eine Böschung gefahren und mit dem mit Sand gefüllten Frontlader auf die Seite gekippt, wie die Polizei mitteilte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 52-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.