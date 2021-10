Landwirt fotografiert angebliche Umweltsünder: Handgemenge

Meinerzhagen (dpa/lnw)

Ein angeblicher Fall von illegaler Müllentsorgung ist in Meinerzhagen eskaliert. Ein Landwirt fotografierte drei angebliche Umweltsünder von seinem Traktor aus mit einem Handy, was das Trio bemerkte, wie ein Polizeisprecher des Märkischen Kreises am Montag berichtete. Die Männer verfolgten den Traktor mit ihrem Wagen, bremsten ihn aus und stellten den Landwirt zur Rede.

Von dpa