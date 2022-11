Landtags-Vizepräsident: Volkstrauertag «spürbar anders»

Düsseldorf/Dülmen (dpa/lnw)

Der Vizepräsident des NRW-Landtags, Rainer Schmeltzer (SPD), hat zum Volkstrauertag angesichts des Kriegs in der Ukraine die Gefahren von Misstrauen und Missgunst in der Gesellschaft angemahnt. «Der Volkstrauertag ist in diesem Jahr in seinen Dimensionen spürbar anders», sagte Schmeltzer am Samstag laut Mitteilung bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes in Dülmen. «Der Krieg ist zurück in Europa und nicht einmal eine Tagesreise mit dem Auto entfernt schießen Menschen aufeinander.» Es gelte nun, wehrhaft und standhaft gegenüber jenen zu bleiben, «die Misstrauen und Missgunst in unserer Gesellschaft säen wollen.»

Von dpa