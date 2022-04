Landtag startet in letzte reguläre Plenarwoche vor der Wahl

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Landtag trifft sich in dieser Woche zu seinen letzten regulären Plenarsitzungen vor der Landtagswahl am 15. Mai. Weil kurz vor Ende der Wahlperiode noch so viele Gesetze zu verabschieden und Anträge zu behandeln sind, ist für Dienstag (13.30 Uhr) eine dritte Sitzung außerplanmäßig vorgeschaltet worden.

Von dpa