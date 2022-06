Landtag beschließt Hochschulgesetz-Änderung für Unikliniken

Ob es in dem seit Monaten währenden Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen eine Einigung zwischen den schon in der neunten Woche streikenden Beschäftigten und den Krankenhäusern kommt, ist aber weiter fraglich. Die Parteien stehen sich unversöhnlich gegenüber.

Am Mittwoch spitzte sich der Konflikt sogar weiter zu. Laut Verdi zeigen die Arbeitgeber auch nach 15 Verhandlungstagen keinen Kooperationswillen und lehnen Kernforderungen der Beschäftigten ab. Die Arbeitgeber machten bislang nur ein Angebot für einen Freizeitausgleich für die direkt in der Pflege am Bett beschäftigten Kräfte. Alle anderen Bereiche sollen in einem Tarifvertrag Entlastung ausgespart werden.