Landesweite Meldestelle für antisemitische Vorfälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird die erste landesweite Meldestelle für antisemitische Vorfälle eingerichtet. Die Initiative sei von der Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ausgegangen, sagte ein Sprecher der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Nordrhein-Westfalen (RIAS NRW) am Montag. Zunächst sei im Jahr 2020 eine Studie durchgeführt worden, um den Bedarf zu überprüfen und dann die Meldestelle eingerichtet worden. Am Dienstag wollen Leutheusser-Schnarrenberger und Integrationsminister Joachim Stamp (beide FDP) diese vorstellen.

Von dpa