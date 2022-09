Landessportbund fordert Hilfsprogramm für Vereine

Duisburg (dpa/lnw)

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen fordert die Landesregierung auf, in Folge der Energiekrise ein finanzielles Hilfsprogramm für in Not geratene Sportvereine aufzulegen. «Wenn keine Hilfen vom Land kommen, werden in NRW demnächst Sportvereine von der Landkarte verschwinden. Besonders Sportvereine mit eigenen Sportanlagen befürchten teilweise ein kurzfristiges Aus», erklärte LSB-Präsident Stefan Klett in einer Medienmitteilung am Mittwoch. In einem zuvor veröffentlichen Positionspapier hatte der LSB dargelegt, dass kurzfristige Finanzhilfen des Landes zwingend erforderlich seien.

Von dpa