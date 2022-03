Landespreis für kulturelle Bildung: Drei Projekte prämiert

In der Kategorie «Jugendarbeit» ging der Preis an die Kreativitätsschule Bergisch Gladbach in Kooperation mit dem Sozialen Netzwerk Bergisch Gladbach. Die Anne-Frank-Gesamtschule Dortmund in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Nordstadt wurde in der Kategorie «Schule» ausgezeichnet. Im Bereich «Kultur» erhielt die Stiftung Klavier-Festival Ruhr in Kooperation mit Schulen und Kindertageseinrichtungen in Duisburg die Ehrung. Zudem gingen Förderpreise in Höhe von jeweils 5000 Euro an vier Projekte aus Bochum, Essen, Hamm und Alsdorf.