Land verlängert Lager für Impfstoff-Notreserve bis April

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Das Land NRW will sein Lager für die Impfstoff-Notreserve bis ins Frühjahr verlängern. Die ursprünglichen Verträge laufen nur bis Ende des Jahres, wie es in einem Bericht an den Landtag heißt. Am Freitag (10. Dezember) sollen laut Gesundheitsministerium 650.000 Dosen Biontech eintreffen, um die Notreserve aufzufüllen.

Von dpa