Land NRW will mit «Energy4Climate» Klimaschutz voranbringen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die neue Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen hat am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Sie heißt «NRW.Energy4Climate» und soll Unternehmen und Kommunen auf dem Weg zur Klimaneutralität beraten und unterstützen. Die Gesellschaft bietet unter anderem Beratungen, Workshops, Onlinetools oder eine Begleitung beim Einwerben von Fördermitteln und Investitionen an. Der Fokus liegt auf den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Wärme & Gebäude und Mobilität. Über ihre Online-Kanäle soll die neue Gesellschaft auch die breite Öffentlichkeit zu wichtigen Themen im Bereich Klimaschutz und Energiewende informieren.

Von dpa