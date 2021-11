Land NRW schreibt Digitalstrategie fort

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht NRW bei den Themen digitale Infrastruktur und digitale Verwaltung als Vorreiter in Deutschland. Treiber sei die 2019 vorgelegte ressortübergreifende Digitalstrategie, die jetzt fortgeschrieben werde, teilte das Digitalministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Geplant sei unter anderem die Gründung eines «Kompetenzzentrums Quantencomputing NRW».

Von dpa