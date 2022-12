Lagerhalle in Solingen brennt: Anwohner gewarnt

Solingen (dpa/lnw)

Wegen eines Großbrandes in einer Lagerhalle sind in Solingen Dutzende Feuerwehrkräfte im Einsatz. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei das Feuer am Freitagmittag ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine hohe Rauchsäule habe sich gebildet. Anwohnerinnen und Anwohner wurden demnach per Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von dpa