Lagebild: Rückgang der registrierten Clan-Kriminalität

Die registrierte Clan-Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen dem neuen Lagebild der Landesregierung zufolge rückläufig. Die Zahl der Straftaten durch kriminelle Clan-Angehörige sei im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken - von 5780 Straftaten auf 5460. Die Zahl der Tatverdächtigen sei um 5,1 Prozent von 3830 auf 3630 im Jahr 2021 gesunken.

Gleichzeitig sei das Volumen beschlagnahmten Vermögens von knapp vier auf über zehn Millionen Euro mehr als verdoppelt worden. «Das geht denen an die Substanz. Nordrhein-Westfalen ist kein Honigtopf für kriminelle Clans mehr», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Neuss.

«Wir piesacken mit Erfolg, nehmen den Kriminellen ihre illegalen Millionen weg und tun alles dafür, dass die, die aussteigen wollen, auch aussteigen können», sagte Reul. Wurden 2017 noch 24 Haftbefehle gegen kriminelle Clanangehörige erlassen, habe sich die Zahl im vergangenen Jahr auf 49 mehr als verdoppelt. Die Zahl der bekannten kriminellen Clan-Namen in NRW liege bei 113 (Vorjahr 112).