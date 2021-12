Läuten zur Kontrolle: Glocken des Aachener Doms gewartet

Aachen (dpa/lnw)

Kirchenglocken im Test: Die acht Glocken des Aachener Doms sind am Montag gewartet worden. Bei der jährlichen Kontrolle in der Adventszeit überprüfen Fachleute die mechanischen Teile, fetten die Lager und testen die Kettenspannung der Läutemaschine. Wie das Domkapitel mitteilte, prüfte in diesem Jahr ein Sachverständiger zudem den Zustand der Glocken und der Klöppel. Daher waren die imposanten Schallkörper am Montag auch außerhalb der normalen Zeiten und außerdem in verschiedenen Kombinationen zu hören.

Von dpa