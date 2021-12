Ladesäulen-Verfahren: EnBW-Chef fordert Beschleunigung

Kamen (dpa)

Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns EnBW, Frank Mastiaux, hat von der Politik beim Aufbau des Ladesäulennetzes für E-Autos eine «maximale» Beschleunigung von Genehmigungsverfahren gefordert. So dauere es in den Förderverfahren bis zu zwei Jahre bis zur Mittelfreigabe, sagte Mastiaux am Dienstag in einer Online-Veranstaltung. «Das sind Zeiträume, die den ambitionierten Zielen, die wir uns selbst in unserem Land gesetzt haben, einfach nicht entsprechen.» Er begrüßte die von der neuen Bundesregierung geplante Halbierung der Verfahrensdauer bei Infrastrukturvorhaben.

Von dpa