Kutschaty: Vegetarier wegen Tierhaltung bei Schulze Föcking

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Spitzenkandidat der SPD in NRW, Thomas Kutschaty ist nach eigenen Angaben seit einigen Jahren Vegetarier - wegen der sogenannten «Schweine-Affäre» um die damalige Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU). Das sagte Kutschaty am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf.

Von dpa