Kutschaty fordert für NRW ständigen Corona-Krisenstab

Nachdem am Samstag in Hessen ein Omikron-Verdachtsfall bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika gemeldet worden war, wächst in Deutschland die Sorge. Kutschaty mahnte, es brauche einen landesweiten Krisenstab, der die langfristige Entwicklung der Pandemie dauerhaft im Blick behalte. Dieses Gremium könne rechtzeitig die nötigen Maßnahmen anstoßen und planen. Dabei gehe es auch um ausreichende Impfstoffmengen oder die Kapazitäten in den Krankenhäusern. «Das Fahren auf Sicht muss durch ein breites Cockpit ersetzt werden.»