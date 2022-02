Kutschaty fordert Eingreifen von Wüst in Impfpflicht-Debatte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) aufgefordert, die Unionsländer bei der Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal auf Linie zu bringen. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) müsse Wüst seine Unionsländer jetzt «zusammentrommeln, damit das umgesetzt werden kann, was gemeinsam beschlossen worden ist», sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa