Kurzschluss Ursache für Brand in Schule in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach einem Brand in einem Klassenraum in Mönchengladbach geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. An einem Elektrogerät habe es einen Kurzschluss gegeben, der zu dem Feuer geführt habe, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Von dpa