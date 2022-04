Kurschus: Osterbotschaft ist Trotzbotschaft gegen den Krieg

Bielefeld/Hannover (dpa)

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, hat die Osterbotschaft der Auferstehung Christi als Trotzbotschaft gegen den Krieg in der Ukraine bezeichnet. «Gott trotzt dem Triumph der Gewaltherrscher und ihrer gottlosen Büttel und Mitläufer. Und wir tun das in seinem Namen auch», sagte Kurschus in einer am Donnerstag von der EKD in Hannover veröffentlichten Mitteilung.

Von dpa