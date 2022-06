Kurioser Streit vor Verwaltungsgericht: NRW gegen NRW

Münster (dpa/lnw)

Zwei nordrhein-westfälische Landesbehörden stehen sich vor Gericht gegenüber: Die Bezirksregierung Münster als Vertreter des Landes in Sachen Denkmalschutz und der Landesbetrieb Straßenbau NRW treffen sich laut Terminvorschau am 9. Juni vor dem Verwaltungsgericht Münster. Thema der mündlichen Verhandlung: Ist ein ehemaliger Prozessionsweg zwischen Münster und Telgte in seinem Verlauf ein Denkmal? Wenn ja, haben die Straßenbauer damit ein Problem, denn die Bundesstraße 51 zwischen den beiden Städten im östlichen Münsterland soll in diesem Bereich auf vier Fahrspuren ausgebaut werden.

Von dpa