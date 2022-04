Kunstwerk in Bielefeld gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (dpa/lnw)

Aus einem Museum in Bielefeld ist am Mittwoch ein Kunstwerk gestohlen worden. Laut Mitteilung der Polizei hat vermutlich eine bislang unbekannte Frau das Werk «Portrait einer jungen Frau» des niederländischen Malers Pieter Aertsen aus dem Holzrahmen getrennt und mitgenommen. Zeugen sollen demnach beobachtet haben, wie die Frau mit einer dunklen großen Mappe das Museum betreten und wieder verlassen hat. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Ölgemälde in der Mappe befand, und suchen jetzt nach Zeugen des Diebstahls.

Von dpa