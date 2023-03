Kunstmuseum erhält Macke-Gemälde als Dauerleihgabe

Bonn (dpa/lnw)

Das Kunstmuseum Bonn verstärkt seine Sammlung mit Arbeiten des Expressionisten August Macke. Das Ölgemälde «Mädchen mit blauen Vögeln» komme als Dauerleihgabe in die Sammlungspräsentation, teilte das Kunstmuseum am Mittwoch in Bonn mit. Das Gemälde sei fast 100 Jahre in einer Privatsammlung verblieben, ehe es 2022 versteigert wurde. Einem rheinischen Privatsammler sei es zu verdanken, dass das Werk nun für die Öffentlichkeit zugänglich sei.

Von dpa