Kunst-Diebstahl in Bielefeld: Tatverdächtige geständig

Bielefeld/Hamburg (dpa)

Nach dem Diebstahl eines Gemäldes aus einem Museum in Bielefeld im April hat sich die mutmaßliche Täterin rund drei Wochen später bei der Polizei gestellt. Die 31-Jährige habe sich Mitte Mai bei der Polizei in Hamburg eine Selbstanzeige erstattet, wie die Bielefelder Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Zwischenzeit sei nach dem weiterhin verschwundenen Gemälde «Portrait einer jungen Frau» des niederländischen Malers Peter Aertsen (um 1509 - 1575) gefahndet worden. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, sei erst jetzt über die Selbstanzeige der Hamburgerin informiert worden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Das Kunstwerk sei aber weiterhin verschwunden.

Von dpa