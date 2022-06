Kulturschaffende wollen starkes eigenes Ministerium in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Kulturrat NRW hat an CDU und Grüne appelliert, in einer künftigen Koalition ein eigenständiges Kulturministerium zu erhalten. Dabei sei der Zuschnitt des bisherigen Ministeriums für Kultur und Wissenschaft «auch in anderen Bundesländern ein bewährtes Modell», unterstrich der Vorsitzende und frühere Bundesinnenminister, Gerhart Baum (FDP), am Montag in einer Mitteilung. Im Namen seiner mehr als 80 Mitgliedsverbände aller Kultursparten spreche sich der Kulturrat daher dafür aus, Bewährtes zu erhalten: «Kultur braucht ein starkes Ministerium.»

Von dpa