Krupp: Stützle kann in Draisaitls Sphären kommen

Köln (dpa)

Der frühere deutsche Eishockey-Nationaltrainer Uwe Krupp traut NHL-Stürmer Tim Stützle eine Entwicklung wie bei Leon Draisaitl zu. «Bei Tim passiert noch was. Er kann in die Sphären von Leon Draisaitl kommen», sagte Krupp in einem Interview von «ran.de». Der 21 Jahre alte Viersener Stützle ist auf dem besten Weg, in der dritten Saison bei den Ottawa Senators die punktemäßig beste Bilanz hinzulegen. Der Nationalstürmer ist dabei seit Wochen in bestechender Form.

Von dpa