Krötenwanderung rückt näher: Helfer für Tierschutz gesucht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Noch ist es fast überall nachts zu kalt, aber schon in wenigen Tagen könnten Kröten zu Tausenden mit ihrer alljährlichen Wanderung zu den Laichgewässern in Nordrhein-Westfalen beginnen. «Sechs Grad in der Nacht und Regen», das seien die Bedingungen, die bei Teichmolchen, Springfröschen und Erdkröten den Wandertrieb auslösten, erklärte die Tierschutzorganisation Nabu am Freitag in einer Mitteilung.

Von dpa