Kriminalitätsstatistik wegen homophober Taten auf Prüfstand

Düsseldorf (dpa)

Homophobe und queerfeindliche Straftaten sollen in der Kriminalitätsstatistik in Nordrhein-Westfalen künftig besser ausgewiesen werden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte im Landtagsinnenausschuss am Donnerstag eine entsprechende Prüfung an. Der Ausschuss behandelte den Tod eines 25-jährigen Transmannes in Münster, der von einem mutmaßlich queerfeindlichen 20-Jährigen niedergeschlagen wurde und starb.

Von dpa