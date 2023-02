Kriminalität in NRW deutlich gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach sechs Jahren rückläufiger Kriminalität ist diese im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen erstmals wieder gestiegen. Das NRW-Innenministerium verzeichnete einen deutlichen Anstieg der registrierten Straftaten um 13,7 Prozent auf 1,37 Millionen. Damit wurde das Vor-Corona-Jahr 2019 überschritten. «Das ärgert mich», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2022. Die Aufklärungsquote sank leicht auf 51,9 Prozent.

Von dpa