Krieg in der Ukraine: Bochum gegen Gladbach in Sondertrikot

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine spielt der VfL Bochum seine Bundesliga-Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbach in einem Sondertrikot.

Auf der Brust des Trikots sollen am Freitagabend (Anstoß 20.30 Uhr/DAZN) die Worte «Vereint Friedlich Leben» zu lesen sein, wie der VfL am Donnerstag mitteilte. Zudem befindet sich das «Peace»-Zeichen auf der Spielkleidung. Die Trikots werden in der Woche nach der Begegnung versteigert. Der Erlös soll den unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine zugutekommen.