Kreis Düren will sich in «Rurkreis Düren-Jülich» umbenennen

Düren (dpa/lnw)

Der Kreis Düren will sich künftig einen Doppelnamen geben: «Rurkreis Düren-Jülich» soll der Kreis heißen. Am Dienstag will der Kreistag (ab 17.30 Uhr) über den einhellig getragenen Vorschlag abstimmen. Anschließend müssten noch die Bezirksregierung und das Düsseldorfer Heimatministerium zustimmen.

Von dpa