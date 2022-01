Kranwagen prallt in Köln gegen Autobahnbrücke und Bus

Köln (dpa/lnw)

In Köln ist ein 54-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwoch mit seinem Kranfahrzeug gegen eine Brücke der Autobahn 3 geprallt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Kranwagen auf der Rösrather Straße im Stadtteil Ostheim, als er um etwa 08.30 Uhr am Morgen gegen die Brücke stieß. Der Lastwagen kollidierte anschließend mit dem Heck eines an der dortigen Haltestelle stehenden Linienbusses.

Von dpa