Krankheitsausfälle: Bahn schränkt NRW-Regionalverkehr ein

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Wegen Bauarbeiten an Gleisen zwischen Dortmund und Bochum müssen Zugreisende und Berufspendler im Ruhrgebiet in der kommenden Woche bereits zahlreiche Zugausfälle und Umleitungen in Kauf nehmen. Nun kündigten die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ausgerechnet ab kommenden Montag noch weitere Einschränkungen im Nahverkehr bis Weihnachten an. Grund der Ausfälle von S-Bahn-Zügen und Regionalbahnen seien «hohe Krankenstände» bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahn.

Von dpa