Krankenkasse: 2022 so viele Krankmeldungen wie lange nicht

Essen (dpa/lnw)

Die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen waren 2022 so lange krank wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Im Durchschnitt seien je Arbeitnehmer 23,3 Fehltage durch Krankschreibung registriert worden, teilte die Krankenkasse BKK am Montag in Essen mit. Hauptursache für den Anstieg seien die überdurchschnittlich hohen Fehlzeiten wegen Atemwegserkrankungen durch die Grippe- und Erkältungswellen im ersten und vierten Quartal 2022. Die Krankenkasse BKK hat rund eine Million Mitglieder in NRW.

Von dpa